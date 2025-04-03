Возможность возвращения российских команд и сборных к участию в международных соревнованиях даже не рассматривалась на конгрессе УЕФА, который состоялся в четверг в Белграде. Об этом информирует AS.

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Россия пока остается вне турниров УЕФА, несмотря на то, что президент ее федерации Александр Дюков, также являющийся президентом Газпрома, остался в Исполнительном комитете.

"Правда состоит в том, что ситуация, приведшая к отстранению российских команд, не изменилась. Россия продолжает войну против Украины, нарушая международное право", – заявил президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф перед Конгрессом УЕФА. Его видения также придерживается УЕФА.

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