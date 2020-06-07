УЕФА не против возобновления чемпионата Франции в эконом-режиме, – Le Parisien

История с досрочным завершением сезона 2019/20 во французской Лиге 1, очевидно, еще не получила финальный раздел. УЕФА обозначил свою позицию относительно возможного рестарта первенства.

"Прежде всего хотим отметить, что только национальные ассоциации могут определять формат своих внутренних соревнований, в частности, принимая во внимание обстоятельства и ограничительные меры, присущие той или иной стране.

Французский сенат отклонил предложение о рестарте Лиги 1

Как уже УЕФА отмечал несколько недель назад, решение французских властей о завершении сезона было принято слишком рано. Однако, если национальная ассоциация сможет согласовать с властями возобновление внутренних соревнований, то их все еще можно завершить до 2 августа", – цитирует письмо Союза ассоциаций Le Parisien.

Напомним, что еще 30 апреля Профессиональная футбольная лига Франции поддержала решение федерации о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса и объявила окончательное распределение мест в Лигах 1 и 2. Местное первенство – единственное из топ-5 Европы пошло на столь радикальный шаг.

В субботу Лион, пролетевший из-за поспешного решения чиновников мимо еврокубков, предложил возобновить чемпионат Франции в формате плей-офф. В начале следующей недели Государственный совет республики окончательно определится относительно правильности решения лиги о досрочном завершении соревнований.

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