УЕФА не отреагировал на скандальный комментарий Габовды

УЕФА не стал комментировать скандальный комментарий, который появился на странице украинского футболиста Халадаша Юрия Габовды в Instagram.

"У нас нет комментария по этому поводу", – ответили в УЕФА на запрос ресурса Sport24.ru.

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Напомним, Габовда брутально анонсировал спарринг против Краснодара на своей странице в Instagram, после чего заявил, что его аккаунт был "взломан". Футболист не примет участие в товарищеском матче против российской команды.

К слову, Габовда выступал за Карпаты с 2006-го по 2011-й год, а также возвращался в клуб в 2014-м году. Сейчас универсал играет за венгерский Халадаш, который по итогам сезона опустился во второй дивизион местного чемпионата.

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