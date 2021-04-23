Мадридский Реал пока что избежал санкций со стороны УЕФА за неудачную организацию Европейской Суперлиги.

Реал продолжит участие в текущей Лиге чемпионов, где в полуфинале будет противостоять Челси, сообщает Marca.

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Исполнительный комитет УЕФА не принял решение об исключении "сливочных" из турнира в этом сезоне, как этого хотел президент организации Александер Чеферин. Впрочем, Реал вряд ли избежит дисциплинарного наказания, но это будет касаться следующих сезонов.

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Напомним, руководство Ювентуса и Реала выступили основными учредителями скандальной Европейской Суперлиги.

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