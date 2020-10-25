Украинский рефери Сергей Бойко не смог работать на матче ЛЕ, хотя получил на него назначение.

Украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко получила назначение на поединок группового этапа Лиги Европы Вильярреал – Сивасспор (5:3). Помогать Бойко должны были ассистенты Семен Шлончак и Виктор Матяж. Четвертым арбитром назначили Виталия Романова.

Феерическое выступление Кубо и гол форварда Шахтера в видеообзоре матча Вильярреал – Сивасспор – 5:3

Однако поединок в Испании судили совсем другие арбитры. В поле работал поляк Павел Рачковски, а помогали ему ассистенты Радослав Сейка и Адам Купсик также из Польши. Из Украины в бригаде оказался лишь Виталий Романов как четвертый арбитр.

По информации UA-Футбол, Сергея Бойко не допустили к судейству из-за положительного результата теста на COVID-19. У Шлончака и Матяжа тесты оказались отрицательными, однако их также отстранили.

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