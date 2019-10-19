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УЕФА назвал топ-100 лучших футболистов отбора к Евро-2020 – в списке три украинца

09:41 205 Читати українською
УЕФА назвал топ-100 лучших футболистов отбора к Евро-2020 – в списке три украинца
Сборная Украины / УАФ

Сразу несколько игроков национальной сборной Украины попали в престижный список.

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал топ-100 лучших футболистов, принимавших участие в отборочных матчах к Евро-2020. В этом перечне нашлось место и трем представителям "сине-желтых", сообщает официальный сайт УЕФА.

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Высшую ступеньку занял голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов – футболист удостоился 16-го места. Интересно, что среди вратарей наш капитан – четвертый. Выше него разместились только Джордан Пикфорд (Англия, 3-е место), Яспер Силлессен (Нидерланды, 5-е) и Ян Зоммер (Швейцария, 9-е).

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский занял 60-ю позицию в рейтинге, а защитник Шахтера Николай Матвиенко – 99-ю.

Лидером этого списка является нидерландский нападающий французского Лиона Мемфис Депай. Серебро у его коллеги по сборной – полузащитника каталонской Барселоны Фрэнки де Йонга.

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