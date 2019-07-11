УЕФА назвал схему выплат участникам Лиги Европы сезона 2019/20 – Александрия получит значительную сумму

Стало известно, как будут распределяться средства между клубами за участие в Лиге Европы.

УЕФА выделит для выплат командам в Лиге Европы 510 млн евро, сообщает официальный сайт организации.

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Каждый представитель группового этапа турнира получит 2,92 млн евро. Эту сумму уже забронировала себе Александрия, которая гарантированно будет представлять Украину на групповом этапе.

За каждую победу команды дополнительно будут зарабатывать 570 тысяч евро, ничья – 190 тысяч. Победитель группы получит 1 млн, за второе место 500 тысяч.

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Далее суммы будут распределяться следующим образом: каждый участник 1/16 финала получит 0,5 млн евро, 1/8 – 1,1 млн, 1/4 – 1,5 млн, 1/2 – 2,4 млн, финала – 4,5 млн. Победитель турнира дополнительно получит 4 млн евро.