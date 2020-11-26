Стали известны имена 4-х футболистов, один из которых станет лучшим по итогам 4 тура Лиги чемпионов.

В список попали Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, 2 гола Истанбул Башакшехиру), Душан Тадич (Аякс, два ассиста с Митьюлландом), Робин Госенс ​​(Аталанта, гол Ливерпулю) и Джейдон Санчо (гол и пас в матче с Брюгге), информирует официальный сайт УЕФА. Проголосовать за своего кандидата можно здесь.

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Представители Боруссии М и Барселоны, которые разгромили Шахтер и Динамо соответственно, не попали в ряды номинантов. Как и игроки украинских грандов, которые в отчетном туре потерпели синхронные поражения со счетом 0:4.

Напомним, сегодня, 26 ноября, свой матч в Лиге Европы проведет луганская Заря. Матч против АЕКа стартует в 19:55.

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