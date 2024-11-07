УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в ЛЧ – 100-миллионная сенсация, экс-соперник Динамо и обидчик Байера
Четыре игрока клубов, выступающих в Лиге чемпионов, будут соревноваться за звание самого полезного на этой неделе.
УЕФА обнародовал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Бомбардир Спортинга вошел в уникальный список голеадоров – там только Месси и одноклубник Мудрика
В список вошел форвард Спортинга Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик в ворота Ман Сити. Номинирован и вингер Ливерпуля Луис Диас, который также отметился хет-триком в матче против Байера.
Форвард Зальцбурга Карим Конате, бывший соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов, также попал в номинацию (оформил дубль в матче против Фейеноорда). Четвертым претендентом стал вингер Селтика Николас Кюн, который оформил дубль в ворота РБ Лейпцига.
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