Четыре игрока клубов, выступающих в Лиге чемпионов, будут соревноваться за звание самого полезного на этой неделе.

УЕФА обнародовал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Бомбардир Спортинга вошел в уникальный список голеадоров – там только Месси и одноклубник Мудрика

В список вошел форвард Спортинга Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик в ворота Ман Сити. Номинирован и вингер Ливерпуля Луис Диас, который также отметился хет-триком в матче против Байера.

Форвард Зальцбурга Карим Конате, бывший соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов, также попал в номинацию (оформил дубль в матче против Фейеноорда). Четвертым претендентом стал вингер Селтика Николас Кюн, который оформил дубль в ворота РБ Лейпцига.

Who stood out this matchweek?



Vote for your star #UCLPOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024

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