Союз европейских футбольных ассоциаций определился с четырьмя кандидатами на звание лучшего голеадора недели в самом престижном еврокубковом турнире.

УЕФА запустил голосование за лучший гол во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Интересно, что на победу претендует и гол в ворота киевского Динамо, к которому причастен полузащитник сборной Украины Александр Зубков. Именно с его результативной передачи и был забит дебютный гол "Фради".

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В список номинантов попали четыре игрока:

– полузащитник Ференцвароша Токмак Нгуен за первый гол в ворота Динамо (2:2);

– форвард менхенгладбахской Боруссии Маркус Тюрам открыл счет в матче с Реалом (2:2);

– хавбек Баварии Йозуа Киммих забил победный гол в игре с Локомотивом (2:1);

– нападающий Аталанты Дуван Сапата сравнял счет в матче с Аяксом (2:2).

Проголосовать за лучший гол можно на официальном сайте УЕФА по этой ссылке.

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