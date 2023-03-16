УЕФА начал открытое голосование на своем официальном сайте. За награду сразятся Эрлинг Холанд (Ман Сити), Виктор Осимхен (Наполи), Карим Бензема (Реал) и Хакан Чалханоглу (Интер).

Ман Сити вышел в 1/4 финала ЛЧ, забив 7 голов Лейпцигу – Холанд оформил пента-трик, повторив рекорд легенды Шахтера

Победа Холанда кажется неизбежной, ведь норвежец наколотил 5 голов в ворота РБ Лейпциг и вырвался в лидеры бомбардирской гонки Лиги чемпионов (10 мячей). Осимхен может похвастаться дублем Анйтрахту, а Бензема оформил победный гол против Ливерпуля. У Чалханоглу нет результативных действий, зато турок выдал огромный объем работы и 94% точности передач в игре с Порту.

Добавим, что жеребьевка четвертьфиналов и сразу полуфиналов ЛЧ состоится завтра (17 марта), начало в 13:00 по киевскому времени.

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