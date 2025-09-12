Метрополитано примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2026/27 после того, как Исполнительный комитет УЕФА на своем заседании в четверг остановил свой выбор на стадионе Атлетико. Об этом информирует Marca.

Этот стадион был главным фаворитом с тех пор, как официально вступил в гонку за право проведения финала ЛЧ. Также на проведение этого матча претендовал Олимпийский стадион в Баку.

Ранее финал ЛЧ 2027 года должен был принять Сан-Сиро, но УЕФА отобрал это право у Милана из-за проблем со стадионом.

В 2019 году Метрополитано уже принимал финал ЛЧ. В той встрече Ливерпуль одолел Тоттенхэм (2:0).

