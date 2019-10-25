УЕФА огласил лучший гол недели в Лиге чемпионов – роскошный выстрел Забитцера в девятку ворот Зенита

Форвард РБ Лейпциг Марсель Забитцер отличился красивым голом в матчах третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Роскошный выстрел австрийца в ворота Зенита одержал победу в фанатском голосовании, информирует официальный Twitter УЕФА.

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Забитцер принял мяч на углу штрафной и классным ударом по невероятной траектории отправил круглого в дальнюю девятку. Этот гол был не только красивым, но и крайне важным для результата – благодаря ему РБ Лейпциг одержал волевую победу (2:1).

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Напомним, что именно немецкая команда с шестью очками возглавляет группу G после трех туров текущей Лиги чемпионов.