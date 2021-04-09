УЕФА назвал лучшего игрока недели Лиги Европы
Союз европейских ассоциаций подвел итоги первых четвертьфинальных матчей ЛЕ.
Лучшим игроком недели второго по престижности евротурнира стал Пау Лопес, сообщает официальный Twitter соревнований.
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Голкипер Ромы стал одним из героев победного поединка против Аякса (1:2), ведь героически защищал свои ворота и даже парировал пенальти от Душана Тадича. Соперниками Лопеса в борьбе за это звание были Жерар Морено (Вильярреал), Бруну Фернандеш (МЮ) и Томаш Голеш (Славия).
Заметим, ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы запланированы уже на следующую неделю. Начало 15 апреля в 22:00.
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