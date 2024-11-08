Награду забрал нападающий Спортинга Виктор Дёкереш, сообщает пресс-служба УЕФА.

Сенсационный разгром Манчестер Сити в видеообзоре матча Лиги чемпионов со Спортингом – 1:4

Шведа отметили за хет-трик в разгромной победе против Манчестер Сити (4:1). Дёкереш опередил Луиса Диаса (Ливерпуль), который также отгрузил три гола Байеру. Дубли других двух номинантов – Карима Конате (Зальцбург против Фейеноорда) и Николаса Кюна (Селтик против РБ Лейпциг) на этом фоне выглядели скромно.

Напомним, следующий, пятый тур основного этапа Лиги чемпионов запланирован на 26-27 ноября.

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