УЕФА назвал лучшего игрока недели – Холанд занял четвертое место
За награду лучшего игрока недели боролись четыре футболиста.
Форвард Реала Килиан Мбаппе был признан УЕФА лучшим игроком 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Француз оформил хет-трик в выездном матче против Кайрата (5:0).
Франция объявила заявку на "матчи помощи Украине" – Соперник Динамо получил дебютный вызов в 28 лет
Мбаппе обошел нападающего Наполи Расмуса Хёйлунда, полузащитника Буде-Глимт Йенса Хауге и форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда. Все они оформили по дублю в матчах против Тоттенхэма (2:2), Спортинга (2:1) и Монако (2:2) соответственно.
