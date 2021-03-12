Форвард Тоттенхэма Харри Кейн признан игроком недели в ЛЕ, сообщает официальный Twitter соревнований. Английский голеадор оформил победный дубль в матче с Динамо Загреб.

Победный дубль Кейна в видеообзоре матча Тоттенхэм – Динамо Загреб

В борьбе за это звание снайпер опередил обидчика донецкого Шахтера Лоренцо Пеллегрини (начал разгром украинцев), Сольдадо из Гранады и Душана Тадича из Аякса. У последних по забитому мячу в поединке против Мольде и Янг Бойз соответственно.

К слову, все матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся менее чем через неделю – 18 марта.

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