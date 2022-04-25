Румынская и польская бригады получили назначения на матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

Румынский арбитр Иштван Ковач назначен на матч Манчестер Сити – Реал. Лайнсмены также из Румынии, а четвертым рефери будет Артур Диаш (Португалия). За VAR будут отвечать немцы Марко Фритц и Бастиан Данкерт.

Манчестер Сити – Реал Мадрид: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

Шимон Марциняк со своей польской бригадой рассудит Ливерпуль и Вильярреал. Видеопомощники Томаш Квятковски и Бартош Франковски также представляют Польшу. Четвертый судья – Славко Винчич из Словении.

Манчестер Сити принимает Реал во вторник, 26 апреля. Ливерпуль встречается с Вильярреалом в среду, 27 апреля. Ответные матчи состоятся через неделю.