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УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Лиги Европы

13:07 - Читати українською
УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Лиги Европы
Виктор Копиевский / Фото УАФ

Виктор Копиевский будет обслуживать матч первого квалификационного раунда ЛЕ.

 

Главным арбитром поединка Лиги Европы между швейцарским Серветтом и словацким Ружомбероком будет украинский рефери Виктор Копиевский, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Виталий Скобля. Четвертый судья – Дмитрий Кривушкин.

Поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы состоится в Женеве 27 августа, начало в 21:15.

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Теги
Арбитры Ружомберок Ружомберок Виктор Копиевский Серветт - Ружомберок Серветт Серветт Лига Европы
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