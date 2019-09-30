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УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Лиги Европы между командами топ-чемпионатов

20:21 106 Читати українською
УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Лиги Европы между командами топ-чемпионатов
Сергей Бойко / УАФ

Украинские арбитры отработают матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

 

Украинская бригада арбитров назначена на матч 2-го тура Лиги Европы Лацио – Ренн, информирует УЕФА.

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Главным арбитром выступит Сергей Бойко. Помогать ему Владимир Володин и Александр Войтюк. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

Добавим, что матч 2-го тура Лиги Европы Лацио – Ренн состоится 3 октября.

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