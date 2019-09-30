УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Лиги Европы между командами топ-чемпионатов

Украина — 16:30 1108
-
"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо
-
Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікендуМир — 15:00 340
-
Фальсифікації на користь Мессі, українізація Європи, жах у Карпатах і друзі Динамо: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 13:06 2445
-
Аталанта – Шахтер: "горняки" объявили список игроков на матч Лиги чемпионовЛига чемпионов — 10:40 651
-
Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИИталия — 00:25 1119