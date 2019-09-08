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УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Франция – Андорра

13:14 81 Читати українською
УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Франция – Андорра
Николай Балакин / Фото из соцсетей

Украинские судьи будут работать на отборочном матче Евро-2020.

Поединок отборочного турнира Евро-2020 Франция – Андорра, который состоится 10 сентября в Сен-Дени, УЕФА доверил судейской бригаде из Украины, – информирует официальный сайт УАФ.

Балакин стал арбитром ФИФА

Главным арбитром назначен Николай Балакин. Его помощниками на линиях будут Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Ярослав Козик.

Судейский наблюдатель – Дэвид Малкольм из Северной Ирландии.

Поединок состоится 9 сентября.

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Евро-2020 Главное Николай Балакин Николай Балакин Андорра Андорра Франция Франция
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