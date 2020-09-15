Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным будет работать на матче квалификации Лиги Европы.

Поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы между люксембургским Прогрессом и нидерландским Виллем II УЕФА доверил обслуживать украинским арбитрам.

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Главным рефери будет Николай Балакин, которому на линиях будут помогать Андрей Скрипка и Владимир Володин. Четвертый судья – Виктор Копиевский. Прогресс примет Виллем II завтра, 16 сентября. Начало матча – в 19:30.

Напомним, в конце прошлого чемпионата Балакин попал в скандал. Из-за ошибок в матче 26-го тура (13 июня) УПЛ Заря – Динамо Комитет арбитров УАФ отстранил рефери от работы в элитном дивизионе. После того Балакин судил Первую лигу и получил назначение на игру УПЛ только во втором туре нынешнего сезона.

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