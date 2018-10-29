УЕФА накажет Манчестер Юнайтед из-за поведения болельщиков во время матча с Ювентусом

Манчестер Юнайтед получит наказание от УЕФА за попытки болельщиков выбежать на газон Олд Траффорд во время матча группового этапа Лиги чемпионов с Ювентусом.

Несколько болельщиков манкунианцев пыталась добраться до форварда Ювентуса Криштиану Роналду во время поединка и после финального свистка. Одному из нарушителей удалось не только достичь своей цели, но даже сделать селфи с португальцем.

Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанаты хозяев спели серенаду для Роналду после его селфи с болельщиком

Дисциплинарный комитет УЕФА планирует рассмотреть это дело 22 ноября.

В этом сезоне УЕФА уже второй раз применяет санкции в отношении Манчестер Юнайтед. Они получили штраф в размере 15 тысяч евро за позднее начало матча с Валенсией на Олд Траффорд в прошлом месяце.

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