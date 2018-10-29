toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

УЕФА накажет Манчестер Юнайтед из-за поведения болельщиков во время матча с Ювентусом

24 октября 19:30 137 Читати українською
УЕФА накажет Манчестер Юнайтед из-за поведения болельщиков во время матча с Ювентусом
Роналду сделал Селфи с фанатом, который выбежал на поле / Соцсети

Манчестер Юнайтед получит наказание от УЕФА за попытки болельщиков выбежать на газон Олд Траффорд во время матча группового этапа Лиги чемпионов с Ювентусом.

Несколько болельщиков манкунианцев пыталась добраться до форварда Ювентуса Криштиану Роналду во время поединка и после финального свистка. Одному из нарушителей удалось не только достичь своей цели, но даже сделать селфи с португальцем.

Манчестер Юнайтед – Ювентус: фанаты хозяев спели серенаду для Роналду после его селфи с болельщиком

Дисциплинарный комитет УЕФА планирует рассмотреть это дело 22 ноября.

В этом сезоне УЕФА уже второй раз применяет санкции в отношении Манчестер Юнайтед. Они получили штраф в размере 15 тысяч евро за позднее начало матча с Валенсией на Олд Траффорд в прошлом месяце.

"Приятно видеть Вас в хорошей форме, Босс", – Роналду сфотографировался с Фергюсоном

Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Криштиану Роналду Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Ювентус УЕФА футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
51
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук