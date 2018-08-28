УЕФА наказал Славию из-за поведения болельщиков на матче против Динамо

Дисциплинарный комитет УЕФА решил оштрафовать пражский клуб после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

УЕФА решил оштрафовать Славию на 66 тысяч евро за выкрики фанатов на матче квалификации Лиги чемпионов против Динамо. В частности, чешские болельщики выкрикивали:"УЕФА – мафия", сообщает издание Sport.cz.

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Кроме этого, отмечается, что дисциплинарный комитет УЕФА дополнительно рассмотрит и даст оценку поведению руководителей Славии после матча против киевского клуба.

Напомним, после матча с Динамо председатель правления Славии Ярослав Тврдик обвинил Григория Суркиса, который занимает должность вице-президента УЕФА, в том, что он повлиял на судейство и ему следует уйти в отставку.

Позже Футбольная ассоциация Чехии опубликовала официальное заявление относительно высказываний Тврдика, в котором отметила, что подобные заявления неспортивные и выходят за рамки дозволенного.

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