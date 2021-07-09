Национальная команда Венгрии останется без поддержки на ближайшие поединки.

УЕФА назначил сборной Венгрии три домашних матча (один из испытательным сроком в два года) с закрытыми трибунами, передает FC Bayern München News.

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Причиной такого решения стали гомофобные баннеры венгерских фанатов в Мюнхене во время поединка против сборной Германии (2:2).

Напомним, Венгрия поикнула Евро-2020 после группового этапа, а Германия вылетела от сборной Англии (0:2) на стадии 1/8 финала.

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