УЕФА наказал сборную Венгрии за гомофобные баннеры фанатов на Евро-2020
21:46 - Читати українською
Национальная команда Венгрии останется без поддержки на ближайшие поединки.
66’ Кай Хаверц
84’ Леон Горецка
Адам Салай 11’
Андраш Шафер 68’
11’ Адам Салай
66’ Кай Хаверц
68’ Андраш Шафер
84’ Леон Горецка
УЕФА назначил сборной Венгрии три домашних матча (один из испытательным сроком в два года) с закрытыми трибунами, передает FC Bayern München News.
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Причиной такого решения стали гомофобные баннеры венгерских фанатов в Мюнхене во время поединка против сборной Германии (2:2).
Напомним, Венгрия поикнула Евро-2020 после группового этапа, а Германия вылетела от сборной Англии (0:2) на стадии 1/8 финала.
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