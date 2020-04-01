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УЕФА наказал Манчестер Сити – необычный случай

10:26 154 Читати українською
УЕФА наказал Манчестер Сити – необычный случай
Хосеп Гвардиола / Reuters

Манчестер Сити получил новое наказание от УЕФА – теперь за поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

Манчестер Сити наказан штрафом в размере 3 тысяч евро за несоответствие тренировочных футболок команды требованиям УЕФА, сообщает официальный сайт союза.

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На разминке перед матчем 1/8 финала с Реалом игроки "горожан" использовали футболки с нанесенными спонсорскими логотипами выше утвержденных ограничений. Поскольку это не первое нарушение данного правила со стороны Манчестер Сити, УЕФА решил выписать денежный штраф.

Напомним, тот поединок завершился победой подопечных Гвардиолы (2:1). Ответный матч должен был состояться 17 марта, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

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