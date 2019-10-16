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УЕФА наказал Лацио из-за расистских выкриков фанатов в Лиге Европы

18:21 12 Читати українською
УЕФА наказал Лацио из-за расистских выкриков фанатов в Лиге Европы
Фанаты Лацио / Фото getty images

Римлянам придется провести домашний матч без традиционной бурной поддержки.

64’ Сергей Милинкович-Савич
76’ Чиро Иммобиле
 
Жереми Морель 55’
55’ Жереми Морель
64’ Сергей Милинкович-Савич
76’ Чиро Иммобиле

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы Лацио – Селтик состоится при частично закрытых трибунах, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Для фанатов хозяев будут закрыты 4 сектора, на которых традиционно располагаются самые активные ультрас "орлов". Также клуб оштрафуют на 20 тысяч евро.

Такие санкции связаны с расистским поведением болельщиков Лацио во время матча ЛЕ против французского Ренна (2:1).

После 7-ми туров Серии А Лацио находится на 6-й строчке турнирной таблицы.

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Лацио Лацио Лига Европы Расизм в футболе Лацио - Ренн
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