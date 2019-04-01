УЕФА наказал Динамо закрытием 22-х секторов НСК Олимпийский из-за поведения болельщиков

Динамо получило наказание от Дисциплинарного комитета УЕФА из-за поведения своих болельщиков во время матча 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

УЕФА решил закрыть часть трибун во время следующего еврокубкового матча на домашней арене киевлян. В частности, речь идет о закрытии 22-х секторов НСК Олимпийский (с 41 по 62) на следующем домашнем матча Динамо в еврокубках, сообщает пресс-служба союза.

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Кроме того, Динамо должно развернуть на трибунах баннер с надписью "#EqualGame" (равная игра. – прим.) с логотипом УЕФА.

Напомним, во время матча с Олимпиакосом болельщики Динамо бросали на поле посторонние предметы, зажигали файеры, выбегали на поле, а также блокировали лестницу.

Заметим, что накануне подобное наказание получил донецкий Шахтер.