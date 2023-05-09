Следующий выездной матч Бенфики в еврокубках состоится без её болельщиков.

Бенфике запрещено продавать билеты своим болельщикам на следующий гостевой матч "орлов" в еврокубках. Как информирует официальный сайт лиссабонского клуба, помимо этого Бенфика была оштрафована на 35 тысяч евро.

Интер – Бенфика – 3:3 – видео голов и обзор матча

УЕФА наказал лиссабонский клуб за поведение португальских болельщиков во время ответного четвертьфинального матча с Интером в Милане (3:3). Гостевые фанаты забросали итальянских тифози дымовыми шашками и файерами. В результате инцидента несколько людей получили травмы, среди них – 8-летний мальчик.

19 фанатов Бенфики были арестованы миланской полицией.

После этой встречи Бенфика извинилась перед Интером за поведение своих болельщиков.

Интер упустил победу над Бенфикой, но вышел в 1/2 ЛЧ впервые за 13 лет – гол и ассист Лаутаро дарят два дерби с Миланом