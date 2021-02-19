"Назовем это дело "Украина против УЕФА" за желание сыграть в футбол. Это выглядит полнейшим абсурдом. Украина хочет сыграть в футбол, а УЕФА хочет не дать Украине сыграть в футбол и остаться при своем решении. Это принципиальный вопрос для организации. Поэтому у меня такие большие сомнения по итогу разбирательства. Мы реально можем его проиграть.

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Лозаннский суд всегда имеет в своем рукаве первый шаг – примирение и решение вопроса без суда. Сыграть матч можно, даты есть. Но УЕФА и Швейцария приняли концепцию войны против Украины. Примеры с футзалом, когда Дания не прилетела в Украину из-за решения датских властей не выпустить сборную в Украину, УЕФА не рассматривает. Как и примеры из клубного футбола. Все сводится к ситуации, как это было в ноябре, чтобы не допустить, чтобы система проиграла.

Со стороны Украины были семь человек – Павелко, Шевченко, юристы. От УЕФА были два юриста, со стороны Швейцарии – вообще один представитель. Они чувствуют себя спокойно в этой компании и не боятся за результат. Я не имею права рассказывать о том, что было внутри. Я крайне аккуратен, чтобы у УАФ и сборной не было последствий. УЕФА находится в Швейцарии, а это как мед и пчелы. А пчелы не бывают против меда, коалиция очень сильная. Павелко, по сути член исполкома УЕФА, идет по сути против УЕФА. Вредит ли ему это? Безусловно, да. Не вступать ему в конфликт? Он бы уже сегодня не был президентом УАФ. Для него это конфликт интересов, но он намерен биться до конца. Но УЕФА будет стоять до конца, чтобы победить Украину.



К тому же, Чеферин – явно не тот президент УЕФА, который готов судиться с одним из членов организации. После принятия решения он несколько раз уточнял у подчиненных, все ли соблюдено и нет ли возможности провести матч. Подчиненные четко его убеждали, что это безусловное техническое поражение сборной Украины. Сейчас эти чиновники будут стараться защитить свое решение перед боссом", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

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