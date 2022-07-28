УЕФА приступил к дисциплинарному расследованию по мотивам матча 2-го тура квалификации Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо, сообщает официальный сайт организации.

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Предмет расследования – ненадлежащее поведение турецких болельщиков после гола Виталия Буяльского в ворота "желтых канареек", а именно – кричалки в честь президента государства-террориста Владимира Путина. В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА будет назначен специальный инспектор УЕФА по этике и дисциплине, который и будет заниматься расследованием.

К слову, Фенербахче осудил вышеупомянутое поведение своих фанатов, заявив, что оно не соответствует его ценностям, однако намекнул, что болельщиков спровоцировал голкипер Динамо Денис Бойко, в свое время выступавший в Турции за яростного соперника "желтых канареек" – Бешикташ.

Напомним, Динамо в дополнительное время одержало победу над турками со счетом 2:1 и выбило их из дальнейшего розыгрыша турнира.

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