УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за поведения фанатов Фенербахче в матче с Динамо
Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на жалобу представителей украинского клуба.
УЕФА приступил к дисциплинарному расследованию по мотивам матча 2-го тура квалификации Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо, сообщает официальный сайт организации.
В Фенербахче нашли крайнего в позорном скандировании фанатов в поддержку Путина – официальное заявление турок
Предмет расследования – ненадлежащее поведение турецких болельщиков после гола Виталия Буяльского в ворота "желтых канареек", а именно – кричалки в честь президента государства-террориста Владимира Путина. В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА будет назначен специальный инспектор УЕФА по этике и дисциплине, который и будет заниматься расследованием.
К слову, Фенербахче осудил вышеупомянутое поведение своих фанатов, заявив, что оно не соответствует его ценностям, однако намекнул, что болельщиков спровоцировал голкипер Динамо Денис Бойко, в свое время выступавший в Турции за яростного соперника "желтых канареек" – Бешикташ.
Напомним, Динамо в дополнительное время одержало победу над турками со счетом 2:1 и выбило их из дальнейшего розыгрыша турнира.
"Кричати таке з трибун – це не просто блюзнірство": Михалик про фанатів Фенербахче, дзвінок Бущану та майбутнє Динамо