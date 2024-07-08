УЕФА раздумывает над тем, стоит ли заменить назначенного главным арбитром Феликса Цвайера на матч 1/2 финала Евро-2024 между Англией и Нидерландами.

В среду Цвайер должен будет встретиться с Джудом Беллингемом, который три года назад был оштрафован на 40 тысяч евро за реакцию на игру немца после поражения Боруссии Д от Баварии (2:3). После нескольких спорных решений Беллингем раскритиковал Цвайера: "Вы даете судить главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере!". За эти слова Джуд был оштрафован на 40 тысяч евро.

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Беллингем имел в виду судейский скандал, который произошел в 2004 году. Тогда Феликс был ассистентом Роберта Хойцера, который обеспечил "правильный результат" одного из матчей. Хойцер поделился частью взятки с Цвайером, и дал ему 300 долларов.

После заявления Беллингема Цвайер взял перерыв в своей работе: ему и его семье угрожали. Когда УЕФА назначал Феликса на матч между Англией и Нидерландами, то не учёл этот момент. Теперь, согласно The Times, организация может пересмотреть своё решение и назначить другого арбитра.

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