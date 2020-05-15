УЕФА может заблокировать изменение правил, утвержденное ФИФА

Главный орган европейского футбола не согласен с изменением правил. Разрешение проводить по 5 замен в матчах, по мнению УЕФА, не оправдано.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) временно разрешил лигам использовать до пяти замен во время матча для уменьшения травматизма в условиях плотного графика соревнований. ФИФА утвердила изменение правил, а вот УЕФА такое решение не нравится.

Глава организации Александр Чеферин не поддерживает критерии, основываясь на которых, IFAB принял решение о пяти заменах для каждой команды в течение игры, информирует Sport со ссылкой на источники из Италии. УЕФА изучает вопрос, но пока что считает изменения в правилах безосновательными, поэтому может их заблокировать.

Отметим, что Бундеслига, которая возвращается уже в этот уик-энд, официально утвердила изменение правил. С завтрашнего дня немецкие клубы смогут делать по пять замен за матч, если УЕФА не вмешается. А вот во время доигрывания еврокубков решение УЕФА будет ключевым.

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