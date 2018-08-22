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УЕФА может ввести видеоповторы с 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19

12:37 33 Читати українською
УЕФА может ввести видеоповторы с 1/4 финала Лиги чемпионов 2018/19
VAR на ЧМ-2018 / соцсети

В Лиге чемпионов 2018/19 может быть введена система VAR на стадии четвертьфинала.

Английское издание The Times сообщает, что УЕФА рассматривает возможность использования системы видеоповторов на финальной стадии Лиги чемпионов, поскольку чиновников поразила работа VAR во время чемпионата мира-2018. Этот вопрос представители организации обсудят во время встречи в сентябре.

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Сообщается, что VAR может появиться в ЛЧ на стадии 1/4 финала соревнований. Кроме этого будут обсуждать возможность введения системы на Евро-2020.

Если решение будет положительным, УЕФА откажется от дополнительных арбитров за воротами, которые в настоящее время используют в матчах под эгидой организации.

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Теги
Лига чемпионов Главное УЕФА Видеоассистент арбитра (VAR)
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