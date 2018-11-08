УЕФА может ввести VAR в Лиге чемпионов уже в текущем сезоне

VAR в Лиге чемпионов уже в сезоне 2018/19?

Система видеоповторов в поединках Лиги чемпионов может быть введена уже в сезоне 2018/19.

УЕФА раздумывает над введением системы VAR в матчах Лиги чемпионов. Соответствующее решение может быть принято уже на заседании исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, сообщает BBC.

Сюрреализм и позор для Лиги чемпионов: мировые СМИ шокированы абсурдным пенальти в матче Манчестер Сити – Шахтер

В Организации обеспокоены значительным количеством ошибок арбитров в матчах самого престижного европейского клубного турнира, поэтому могут ускорить введение системы видеоповторов. Напомним, вчера арбитр поединка Манчестер Сити – Шахтер Виктор Кашшаи назначил абсурдный пенальти в ворота "горняков".

Ранее сообщалось, что система VAR в Лиге чемпионов будет введена в сезоне 2019/20. Видеоповторы уже используют в чемпионатах Италии, Испании, Германии и Франции.

Видеопомощник арбитра (VAR). Как работает система видеоповторов будущего