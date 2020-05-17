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УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро – у трех возникли проблемы

22:00 3 Читати українською
УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро – у трех возникли проблемы
Александер Чеферин / Сайт УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин не исключает, что список городов для проведения Евро в следующем году придется пересмотреть.

"Сейчас идея заключается в том, что мы остаемся в тех же местах. Разговоры продолжаются, и с 9 городами все налажено.

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С тремя городами у нас есть некоторые проблемы, с ними мы будем говорить в дальнейшем. В принципе, мы хотим сделать это в 12 городах, но если не получится, то мы готовы и в 10, 9 или 8", – цитирует Чеферина BeinSport.

Напомним, ранее УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на следующий год. Турнир планируется провести в 12 городах Европы: Риме, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго и Лондоне.

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Александер Чеферин Евро-2020 УЕФА
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