УЕФА может приостановить еврокубковый сезон – матч Шахтера в Лиге Европы под угрозой

УЕФА рассматривает возможность приостановки еврокубковых турниров из-за эпидемии коронавируса.

Руководство организации опасается влияния болезни на команды, информирует Sky Sport. Официально о решении приостановить соревнования могут объявить уже сегодня.

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Важным аргументом в пользу такого решения стали случаи дигностування коронавируса у профессиональных спортсменов. Вчера стало известно, что защитник Ювентуса Даниэле Ругани подхватил опасную болезнь, а сегодня мадридский Реал отправил свою футбольную и баскетбольную команду на карантин из-за выявления болезни у одного из баскетболистов.

Существует высокая вероятность, что решение будет принято до начала сегодняшних матчей 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, донецкий Шахтер может не сыграть свой выездной матч против Вольфсбурга, начало которого запланировано на 22:00.

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