Организатор чемпионата Европы-2020 рассматривает вариант с изменением формата турнира, что приведет к потере права на проведение матчей форума несколькими странами. В зоне риска – российский Санкт-Петербург и другие города.

УЕФА может отобрать у России право на Евро-2020 / Reuters

УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро-2020 из-за коронавируса, утверждает The Sun.

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Союз ассоциаций хочет свести к минимуму количество поездок в условиях пандемии. Как следствие, под сокращение может попасть Санкт-Петербург, а армяно-азербайджанский конфликт ставит под вопрос проведение чемпионата Европы в Баку. Худший моделируемый сценарий – проведение Евро-2020 в четырех городах одной страны.

Ранее форум из-за пандемии COVID-19 перенесли на лето 2021-го. Планировалось, что юбилейный чемпионат примут 12 городов Европы: Дублин, Лондон, Глазго, Бильбао, Амстердам, Копенгаген, Мюнхен, Рим, Будапешт, Бухарест, Санкт-Петербург и Баку.

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