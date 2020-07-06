УЕФА может отказаться от идеи играть матчи плей-офф Лиги чемпионов на нейтральных полях, – AS

Реал и Манчестер Сити могут сыграть на Этихаде / Reuters

Европейский союз ассоциаций рассматривает вариант с отказом от проведения ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на нейтральных полях.

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Во время жеребьевки еврокубков в ближайшую пятницу союз ассоциаций якобы объявит, что повторные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют на домашних стадионах команд. Это означает, что Манчестер Сити, Ювентус, Бавария и Барселона получат преимущество своего поля после выездных поединков против Реала, Лиона, Челси и Наполи соответственно. Что касается стадии 1/4 финала, то планы неизменны – ЛЧ доиграют в формате "финала восьми" в Лиссабоне 12-23 августа.

Напомним, что ответные матчи 1/8 финала главного еврокубка планируют сыграть 8-9 августа.

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