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УЕФА может наказать сборную Турции за празднование гола

08:29 78 Читати українською
УЕФА может наказать сборную Турции за празднование гола
Игроки сборной Турции / Hurriyetdailynews

Сборная Турции одержала трудную победу над Албанией (1:0) и отпраздновала решающий гол в военном стиле.

 

Гол Дженка Тосуна в компенсированное время принес победу туркам в матче отбора к Евро-2020.

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После забитого мяча большая часть команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Многие расценили данное празднование как поддержку турецкой армии, которая на днях начала военную операцию в Сирии.

Как сообщают СМИ, УЕФА будет изучать этот эпизод и, возможно, вынесет наказание футболистам сборной Турции.

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Дженк Тосун Дженк Тосун Албания Албания Турция Турция УЕФА Евро-2020 Турция - Албания
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