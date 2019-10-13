УЕФА может наказать сборную Турции за празднование гола

Сборная Турции одержала трудную победу над Албанией (1:0) и отпраздновала решающий гол в военном стиле.

Гол Дженка Тосуна в компенсированное время принес победу туркам в матче отбора к Евро-2020.

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После забитого мяча большая часть команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Многие расценили данное празднование как поддержку турецкой армии, которая на днях начала военную операцию в Сирии.

Как сообщают СМИ, УЕФА будет изучать этот эпизод и, возможно, вынесет наказание футболистам сборной Турции.

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