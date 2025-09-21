Израиль могут отстранить от международных соревнований под эгидой УЕФА.

Как сообщает Israel Hayom, союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет голосование по вопросу отстранения национальной сборной и клубов Израиля от международных соревнований.

Катар оказывает сильное давление, стремясь вынести вопрос об исключении Израиля на заседание Исполнительного комитета УЕФА во вторник. На прошлой неделе велись активные лоббистские усилия, направленные на обеспечение большинства в пользу исключения. Футбольная ассоциация Израиля прилагает все усилия, чтобы не допустить вынесения этого вопроса на голосование, на котором ожидается решающее большинство голосов против израильтян.

Отмечается, что на эту среди 20 членов, которые имеют право голоса, подавляющее большинство поддерживает исключение Израиля, и лишь две-три страны решительно выступают против.

Стоит заметить, что Маккаби Тель-Авив должен сыграть против ПАОКа в Лиге Европы 24 сентября. Добавим, что УЕФА уже имеет опыт отстранения стран. Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину не участвует в соревнованиях, хотя пытается вернуть себе такое право.

Напомним, что в квалификации Лиги Европы Маккаби Тель-Авив обыграл киевское Динамо по сумме двух матчей 3:2.

