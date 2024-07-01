Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может быть дисквалифицирован на матч 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии.

УЕФА может наказать Беллингема за его непристойное празднование гола в матче со Словакией, сообщает The Mirror.

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На пятой компенсированной минуте основного времени игры, после того как Джуд сравнял счет, он опустил руку в область паха и сделал неприличный жест, направленный, как показалось, к скамейке запасных соперников. Это было расценено как проявление неуважения, поэтому УЕФА тщательно рассматривает этот инцидент и вскоре объявит свое решение.

Сам Беллингем прокомментировал свое поведение в Твиттере: "Шутка для своих, в сторону близких друзей, которые были на игре. Ничего, кроме уважения к тому, как сыграла словацкая команда".

Напомним, что в дополнительное время англичане вырвали победу в матче против Словакии (2:1) и вышли в четвертьфинал Евро-2024, где сыграют против сборной Швейцарии.

?- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight. https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

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