Динамо начнет групповой этап Лиги конференций матчем против Кристал Пэлас, который накануне попал под санкции УЕФА. Как сообщает The Sun, английский клуб получил штраф в размере десяти тысяч евро из-за поведения своих болельщиков.

Инцидент произошел во время противостояния четвертого квалификационного раунда с норвежским Фредрикстадом (0:0, 1:0). Тогда фанаты лондонцев вывесили баннеры с надписями "УЕФА – мафия", выражая возмущение переводом команды из Лиги Европы в Лигу конференций.

"Футбольный клуб Кристал Пэлас получил санкцию за дискредитацию руководящего органа и передачу сообщения, что не соответствует спортивному мероприятию, в соответствии со статьями 16 (2) и 11 (2) регламента УЕФА", – говорится в официальном сообщении организации.

Напомним, что именно Кристал Пэлас станет соперником Динамо в первом туре группового этапа Лиги конференций. Номинально домашний матч киевлян состоится в польском Люблине 2 октября в 19:45 по киевскому времени.

