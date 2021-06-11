УЕФА компенсировал Бильбао "кражу" Евро – город вернет себе деньги и сможет провести финал еврокубка
16:52 - Читати українською
Бильбао защитил свои интересы после потери шансов провести матчи Евро-2020.
Администрация города на своем официальном сайте объявила о достижении компромисса с УЕФА.
Стадион Металлист перейдет в коммунальную собственность Харькова
Футбольный союз оплатит Бильбао 1,3 млн евро, которые были потрачены на подготовку к Евро. Также баски выбили право в ближайшие годы провести на своем Сан-Мамесе финал Лиги Европы и женской Лиги чемпионов. Позже УЕФА определит, в каких именно розыгрышах это произойдет.
Напомним, право на проведение матчей Евро-2020 потерял еще один город – Дублин.
Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины на выход из группы и чемпионский титул
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter