Бильбао защитил свои интересы после потери шансов провести матчи Евро-2020.

Администрация города на своем официальном сайте объявила о достижении компромисса с УЕФА.

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Футбольный союз оплатит Бильбао 1,3 млн евро, которые были потрачены на подготовку к Евро. Также баски выбили право в ближайшие годы провести на своем Сан-Мамесе финал Лиги Европы и женской Лиги чемпионов. Позже УЕФА определит, в каких именно розыгрышах это произойдет.

Напомним, право на проведение матчей Евро-2020 потерял еще один город – Дублин.

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