"Это действительно тяжело, особенно зная, насколько мы были близки. Они не хотели, чтобы мы вышли в финал, потому что у нас был такой сильный сезон – они испугались. Неважно, сколько лет прошло с момента нашей последней победы в Лиге чемпионов.

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Хотя это тяжело, и я хотел бы, чтобы мы могли выигрывать ее каждый год, я уверен, что мы выиграем, если все будем держаться вместе, как всегда делаем. Это произойдет.

Хотя мы сейчас расстроены, мы все равно можем завершить сезон, выиграв три трофея – то, во что никто не мог поверить в начале сезона. Это был очень хороший сезон, несмотря на эту неудачу. Давайте соберем Монжуик в воскресенье и победим!" – написал Гави в своем Instagram.

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