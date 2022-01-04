"Знаем, что УЕФА и ФИФА проводят расследование, потому что у них есть определенные моменты с Карпатами Смалийчука, Дыминского и Коломойского. Даже не расследование, а изучение вопроса, какие мы Карпаты.

Юрчишин прокомментировал слухи о переходе Хачериди в Карпаты

В клуб пришли документы от УЕФА, и с этим уже работают наши юристы. И какое бы решение ни было принято – оно не повлияет на развитие нашего клуба.

Угрозы дальнейшим выступлениям нашей команды нет никакой. На сегодняшний день у нас есть заявка, мы и дальше будем заявлять футболистов. Как я уже говорил, клуб направил в ФИФА и УЕФА документы, где указано, что мы не имеем никакого отношения к Карпатам Смалийчука. Этим делом занимаются юристы. Также знаю, что УАФ держит руку на пульсе по этому вопросу. То есть, мы доказываем совместно с УАФ.

Что сейчас с Карпатами Смалийчука и существуют ли они? Подробной информацией не владею. Однако знаю, что сама структура не ликвидирована, она действует, хотя они не играют в профессиональном футболе. Поэтому к нам не может быть никаких вопросов", – сказал Тлумак в комментарии FanDay.

Напомним, Карпаты ушли на зимнюю паузу в статусе лидера группы А Второй лиги – "львы" опережают Левый берег на два пункта и имеют игру в запасе.

Безумство на полях, ефектні пози тренерів, епічні фейли та чотирилапий десант – 2021-й рік у скріншотах "Футбол 24"