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УЕФА и Ассоциация европейских клубов согласовали дату завершения сезона – известна судьба Лиги чемпионов и Европы

12:17 176 Читати українською
УЕФА и Ассоциация европейских клубов согласовали дату завершения сезона – известна судьба Лиги чемпионов и Европы
Действующий победитель Лиги чемпионов - Ливерпуль / Getty Images

Футбольные организации продолжают разрабатывать сценарии спасения сезона от коллапса из-за коронавируса.

УЕФА и Ассоциация европейских клубов провели совместное заседание, на котором согласовали дату завершения сезона, сообщает Corriere dello Sport.

Европейские лиги не хотят отказываться от предварительного плана завершения сезона – еврокубки также учтут

По информации издания, если сезон удастся возобновить, то в 12 чемпионатах, чьи представители участвуют в еврокубках, соревнования нужно завершить до 15 июля. После этого должны доиграть Лигу чемпионов и Европы. В организациях осознают, что, возможно, придется проводить поединки даже в августе.

Новый сезон в таком случае начнется в середине сентября и продлится до 1 июня 2021, чтобы не помешать проведению перенесенного чемпионата Европы.

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коронавирус Лига Европы Лига чемпионов УЕФА Ассоциация европейских клубов (ЕСА)
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