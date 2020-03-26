УЕФА и Ассоциация европейских клубов согласовали дату завершения сезона – известна судьба Лиги чемпионов и Европы

Футбольные организации продолжают разрабатывать сценарии спасения сезона от коллапса из-за коронавируса.

УЕФА и Ассоциация европейских клубов провели совместное заседание, на котором согласовали дату завершения сезона, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, если сезон удастся возобновить, то в 12 чемпионатах, чьи представители участвуют в еврокубках, соревнования нужно завершить до 15 июля. После этого должны доиграть Лигу чемпионов и Европы. В организациях осознают, что, возможно, придется проводить поединки даже в августе.

Новый сезон в таком случае начнется в середине сентября и продлится до 1 июня 2021, чтобы не помешать проведению перенесенного чемпионата Европы.

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