УЕФА хочет проводить матчи Лиги чемпионов в выходные дни

УЕФА готов на любые шаги, чтобы не допустить создания Суперлиги.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций рассматривает возможность проведения матчей ЛЧ в выходные дни, сообщает AS.

"Можно забыть о развитии футбола", – президент УЕФА резко отреагировал на идею создания Суперлиги

По информации издания, УЕФА вынужден пойти на такие шаги, чтобы противостоять идее создания Суперлиги, где будет играть только 16 команд.

Если главному футбольному органу Европы удастся принять такое решение, тогда за матчами ЛЧ можно будет наблюдать в субботу и воскресенье, тогда как для матчей внутренних чемпионатов останутся будние дни.

Участники европейской Суперлиги могут получить запрет на участие в чемпионатах мира