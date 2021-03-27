УЕФА готовится допустить фанатов на трибуны в решающем матче ЛЧ этого года, сообщает Daily Mail.

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Организаторы планируют разрешить просмотр финала вживую не менее 9 тысячам зрителей. Билеты на поединок будут пропорционально разделены между финалистами. Окончательное решение относительно присутствия болельщиков на трибунах будут принимать местные власти, однако в УЕФА с оптимизмом оценивают ситуацию.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 29 мая на стадионе Ататюрк в Стамбуле. В зависимости от эпидемиологической ситуации 75-тысячная арена заполнится на 30-50 %.

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