УЕФА готовит новый формат Лиги чемпионов – есть три варианта проведения турнира

В УЕФА не сидят без дела и в очередной раз думают над изменением регламента самого престижного клубного турнира.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций хотят увеличить на 4 матча количество поединков в каждом сезоне Лиги чемпионов, сообщает The Times.

Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов 2019/20 – Малиновский имеет шансы, у Зинченко пара смерти

Целью УЕФА является увеличение количества матчей между европейскими топ-клубами. В случае принятия реформы может серьезно пострадать, в частности, английский футбол, так как из-за еще большей насыщенности календаря под риском окажутся поединки внутренних турниров – в первую очередь Кубка английской лиги.

Рассматриваются три варианта по изменению регламента:

1. 8 групп по 6 команд на групповом этапе;

2. 6 групп по 6 команд на групповом раунде;

3. Дополнительный раунд 1/4 финала (2 группы по 4 команды).

Если в организации все же решатся принять одну из этих моделей, то она будет реализована не раньше сезона 2024/25.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?